Konyaspor skoru koruyamadı! | Kasımpaşa 2-2 Konyaspor
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Michal Travnik ve penaltıdan Umut Bozok attı. Konuk ekibin gollerini ise Ahmed Hassan ve Serdar Gürler kaydetti.
Bu beraberliğin ardından Konyaspor 13 puana, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.
Konyaspor, gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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