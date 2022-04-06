Şampiyonlar Ligi'nde Luis Suarez'in hareketi gündem oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, evinde Atletico Madrid'i ağırladığı karşılaşmadan De Bruyne'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı. Diğer yandan Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'in yaptığı hareket de sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:00
Şampiyonlar Ligi'nde Luis Suarez'in hareketi gündem oldu
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde dün akşam Manchester City, Atletico Madrid'i evinde ağırladı. 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle City, 1-0 öne geçti ve çeyrek final mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı. 

Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, büyük mücadelenin öncesinde çok konuşulacak bir harekete imza attı.

SUAREZ, CITY LOGOSUNA BASMADI

Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez maç öncesi yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Maç öncesi stada giriş yapan Suarez, yerdeki Manchester City logosuna basmamak için özen gösterdi ve yönünü değiştidi.

Uruguaylı futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarını da uyardı ve logoya basılmamasını sağladı. O anları Şampiyonlar Ligi resmi hesabı takipçileriyle paylaştı. 

İşte o anlar...


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