TFF Başkanlığı için Hamit Altıntop iddiası

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:58

Nihat Özdemir'in istifası sonrası 16-17 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçim kararı alan Türkiye Futbol Fderasyonu'nda (TFF) kimin koltuğa oturacağı tartışmaları sürüyor.

Vekaleten başkanlığı üstlenen Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi isimlerin adı geçiyor.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre öne çıkan isim Hamit Altıntop oldu. Habere göre, yeni başkanın kulüplerle özdeşleşmiş bir isim olması istenmiyor. Medyaya yansıyan Servet Yardımcı-Göksel Gümüşdağ kamplaşma iddiaları da rahatsızlık yaratıyor. Bir tarafın yönetime gelmesi halinde bugün de halihazırda yaşanan sorunların devam edeceği endişesi taşınıyor.

ALTINTOP'UN ULUSLARARASI ARENADA TANINMIŞ OLMASI ÖNEMLİ BİR ETKEN

Futbolculuk kariyerine dikkat çekilen kulis konuşmalarında "Hamit Altıntop'un uluslararası arenada da tanınmış olması, itibar görmesi önemli bir etken. Altıntop eski bir futbolcu olarak, yöneticilik yapan en kariyerli isimlerden. Daha önce yöneticilik yapan eski futbolcular gibi antrenörlük, menajerlik, sportif direktörlük ve yorumculuk gibi işlerle uğraşmadı. Daha çok para kazanabileceği seçenekler yerine kariyerini yöneticilik üzerine kurdu" deniyor.



