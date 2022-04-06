TFF Başkanlığı için Hamit Altıntop iddiası
Nihat Özdemir'in istifasıyla boşalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için Servet Yardımcı, Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi ve Hamit Altıntop'un adı geçiyor. Altıntop'un ise adaylar arasında en güçlü ihtimal olduğu ileri sürüldü.
Nihat Özdemir'in istifası sonrası 16-17 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçim kararı alan Türkiye Futbol Fderasyonu'nda (TFF) kimin koltuğa oturacağı tartışmaları sürüyor.
Vekaleten başkanlığı üstlenen Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi isimlerin adı geçiyor.
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre öne çıkan isim Hamit Altıntop oldu. Habere göre, yeni başkanın kulüplerle özdeşleşmiş bir isim olması istenmiyor. Medyaya yansıyan Servet Yardımcı-Göksel Gümüşdağ kamplaşma iddiaları da rahatsızlık yaratıyor. Bir tarafın yönetime gelmesi halinde bugün de halihazırda yaşanan sorunların devam edeceği endişesi taşınıyor.
ALTINTOP'UN ULUSLARARASI ARENADA TANINMIŞ OLMASI ÖNEMLİ BİR ETKEN
Futbolculuk kariyerine dikkat çekilen kulis konuşmalarında "Hamit Altıntop'un uluslararası arenada da tanınmış olması, itibar görmesi önemli bir etken. Altıntop eski bir futbolcu olarak, yöneticilik yapan en kariyerli isimlerden. Daha önce yöneticilik yapan eski futbolcular gibi antrenörlük, menajerlik, sportif direktörlük ve yorumculuk gibi işlerle uğraşmadı. Daha çok para kazanabileceği seçenekler yerine kariyerini yöneticilik üzerine kurdu" deniyor.
Video Haberler
- 'Hiç anlamadığım anda tokadı yapıştırdı'
- Bilgen'den 'logo' ve 'ittifak' açıklaması
- Kavuncu'ya saldırıya 1 yıl hapis istemi
- Milli parkta yangın
- Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
- Çayevine 'sahte içki' baskını
- İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam
- 'Affını isteme vakti gelip çattı'
- Ramazan kolisi ne kadara doldu? Fiyatlar dudak uçuklattı
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
En Çok Okunan Haberler
- 'Ağzınızla kuş tutsanız başaramayacaksınız'
- TBMM Müsilaj Komisyonu araştırmayı tamamladı
- Diyanet şikayet etti, RTÜK ceza yağdırdı
- Kadıköy'de taksicilere denetim
- Seher öğretmeni kurtaran itfaiye amiri: Yaşaması mucize
- Bir ülke daha maske zorunluluğunu kaldırıyor
- 'Nihat Özdemir’in açıklamaları tarihi bir fırsattır'
- 'Hiç anlamadığım anda tokadı yapıştırdı'
- Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
- Konya'da 'taşkın' tedirginliği: Ekipler teyakkuzda