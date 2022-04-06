TFF'den Cüneyt Çakır'a ambargo: Ödül törenine izin yok
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla görevden alınan 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir ambargo daha geldi. Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Spor Ödülleri Töreni'nde 'Yılın hakemi' seçilen Çakır'ın organizasyona katılmasına izin verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Okan Üniversitesi'nin düzenlediği 2021 Spor Ödülleri Töreni'ne 'Yılın Hakemi' ödülünü alacak olan Cüneyt Çakır'ın katılmasına izin vermedi.
8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı 18 hakeme sezonun kalan bölümünde görev verilmeyeceği açıklanmış, görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etmişti.
MHK, Tahkim Kurulu'nun bu kararına rağmen Cüneyt Çakır ve diğer hakemlere Süper Lig'in geri kalan maçlarında görev vermedi.
Bu sürecin ardından İsviçre Futbol Federasyonu'nun (SFV) Cüneyt Çakır'ın kendi liglerinde görev yapabilmesi için TFF'ye resmi talepte bulunduğu iddia edilmişti.
ÖDÜL TÖRENİNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ
Yaşanan bu süreçten önce Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri Töreni organizasyonu düzenlemiş ve burada Cüneyt Çakır'a öğrencilerin ve çalışanların oylarının ardından 'Yılın Hakemi' ödülü verilmesi kararlaştırılmıştı.
Bugün gerçekleşecek ödül törenine davet edilen Cüneyt Çakır bu daveti kabul etmiş ve törene katılacağını üniversite yönetimine bildirmişti.
Halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre TFF, önceden planlanan bu organizasyona Cüneyt Çakır'ın katılmasına izin vermedi.
TFF'nin aldığı bu kararda, Cüneyt Çakır'ın İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan teklife sıcak bakması etkili oldu. Öte yandan ödül töreninde Çakır'a yöneltilen soruların TFF'yi yıpratmasından endişe edilmesinin de bu kararın alınmasında rol oynadığı öğrenildi.
Cüneyt Çakır'ı temsilen Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'nden bir üye organizasyona katılarak ödülü alacak.
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