Yusuf Şimşek'ten 1461 Trabzon'a olay yanıt: Ne acınız varmış...

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:32

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren fakat son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle lider Sakaryaspor'un 7 puan gerisine düşen ve bitime 5 maç kala 1. Lig'e direkt yükselme ihtimali oldukça azalan 1461 Trabzon FK, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimşek'e kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

OLAY SÖZLER

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ünlü teknik direktör Yusuf Şimşek, ayrılığın ardından olay yaratacak bir tweet attı. Genç teknik direktör, attığı tweet'te şu sözlere yer verdi:

"Aslında hiç tarzım değil ama ne acınız varmış. Geldiğimde Play-Off bile sıkıntılıydı, şimdi garanti. Antalyaspor'u Süper Lig'e, Rizespor'u yardımcı antrenör olarak Süper Lig'e, Turgutluspor Play-Off, Balıkesirspor para olmamasına rağmen 2 yıl başarı, burada 9 galibiyet. Futbolculuğumu yazmam. Hadi boş yapmayın."

Yusuf Şimşek, 1461 Trabzon ile çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 yenilgi aldı, 27 puan topladı.