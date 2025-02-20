Şampiyonlar Ligi'ne Orkun Kökçü damgası!

Millî futbolcu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Orkun Kökçü, Benfica'nın maçında turu getiren golü de kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'ne Orkun Kökçü damgası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:26

Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında yer aldı.

Milli futbolcu Benfica'nın Monaco karşısında turu atlamasında önemli rol oynamıştı. Orkun takımına turu getiren golü de kaydetmişti. 

İşte Devler Ligi'nde haftanın takımı; 


Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #orkun kökçü #Benfica

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