Şampiyonlar Ligi'ne Orkun Kökçü damgası!
Millî futbolcu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi. Orkun Kökçü, Benfica'nın maçında turu getiren golü de kaydetmişti.
Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında yer aldı.
Milli futbolcu Benfica'nın Monaco karşısında turu atlamasında önemli rol oynamıştı. Orkun takımına turu getiren golü de kaydetmişti.
İşte Devler Ligi'nde haftanın takımı;
Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #orkun kökçü #Benfica
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