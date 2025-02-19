Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Benfica'yı sırtladı: Portekiz ekibi son 16 turunda!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica, sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki mücadele 3-3 sona erdi.
Benfica, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Milli futbolcu, 17 maçlık gol hasretine son verdi ve bu sezon Devler Ligi'ndeki dördüncü golünü attı.
Monaco, Takumi Minamino'nun 32. dakikadaki golüyle Benfica karşısında skoru eşitledi ve durum 1-1 oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
ORKUN KÖKÇÜ SAHNE ALDI
Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir'in attığı golle Benfica deplasmanında 2-1 öne geçti.
Benfica, karşılaşmanın 76. dakikasında 2-2'lik eşitliği buldu. Portekiz ekibinde Vangelis Pavlidis, bu dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
Monaco, George Ilenikhena'nın 81. dakikada attığı golle birlikte bu kez 3-2 öne geçti.
Benfica'da Kerem'in ardından Orkun Kökçü de sahne aldı. Milli futbolcu, 84. dakikada attığı golle birlikte durumu 3-3'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica - Monaco maçı 3-3 bitti.
Benfica'da Orkun Kökçü sakatlık yaşamasının ardından 88. dakikada kenara geldi. Kerem Aktürkoğlu ise 58 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Monaco deplasmanında ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Monaco ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Benfica'nın son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
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