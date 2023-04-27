Şampiyonluk için büyük adım! Manchester City, Arsenal'i dağıttı
Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 4-1 mağlup etti. 2 maçı eksik olan City, Arsenal ile puan farkını 2'ye düşürdü.
Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Arsenal ile karşılaştı.
Etihad'ta oynanan maçı Manchester City 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 54. dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada John Stones ve90+5. dakikada Haaland kaydetti. Arsenal'in tek golü 86. dakikada Holding'ten geldi.
Manchester City'nin Belçikalı yıldızı De Bruyne, maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı. Maçta birçok gol girişiminde bulunan ancak kaleci Ramsdale'i geçemeyen Erling Haaland ise 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Manchester City karşısında etkisiz bir görüntü sergilen Arsenal, ilk isabetli şutunu 48. dakikada buldu.
Kevin De Bruyne, Premier Lig'deki 63. golünü atarak 62 gollü David Beckham'ı geride bıraktı.
Erling Haaland, attığı 33 gol ile Salah'ın 38 maçlık Premier League sezonunda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
Ligde son 10 maçta yenilmeyen Arsenal, son olarak yine Manchester City'e kaybetmişti. City, Arsenal'e karşı üst üste 12. Premier League maçını kazandı!
Arsenal sadece 19 gün önce Manchester City'nin 8 puan önünde bulunuyordu. 2 maçı eksik olan Guardiola'nın öğrencileri puan farkını 2'ye düşürdü. Manchester City'nin puanı bu galibiyetle 73'e çıktı. Arsenal ise 75 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Arsenal, Chelsea'yi ağırlayacak.
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