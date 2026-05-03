Şampiyonluk için çıktığı maçta Samsunspor’a 4-1 yenilip hüsran yaşadı: ‘Kale’ düştü

Galatasaray, kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta deplasmanda Samsunspor’a 4-1 yenildi. Süper Lig’in 32. haftasında SarıKırmızılılar, Yunus’un 9. dakikada attığı aşırtma golle 1-0 öne geçti. Savunmadaki hataları artan Galatasaray karşısında Samsunspor etkili oldu.

Karadeniz ekibi 23. dakikada Mouandilmadji ile 1-1’i buldu. Kırmızı-Beyazlılar, yine Sarı-Kırmızılıların savunmada yaptığı hatada 57. dakikada Cherif Ndiaye’nin golüyle 2-1 üstünlük kurdu. 71’de Mouandilmadji bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1’e taşıdı. Ndiaye 82’de maçta son sözü söyledi: 4-1. Bu ağır yenilgi sonrası Fenerbahçe’nin evinde Başakşehir’i mağlup etmesiyle Sarı-Kırmızılılar ile SarıLacivertliler arasındaki puan farkı 4’e düştü.

10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Osimhen’in orta sahadan geri pasında kısa düşen topu araya giren Mouandilmadji kaptı. Bu sırada kalesinden çıkan Günay Güvenç, rakibine yetişemeyince topa elle müdahale etti. Hakem Reşat Onur Coşkunses, Günay’a direkt kırmızı kart gösterdi. SarıKırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Sane’yi oyundan alıp 27 yaşındaki kaleci Batuhan Şen’i sahaya sürdü. Sane kendisinin çıkacağını görünce şaşırdı ve gülümsedi. Batuhan Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez Süper Lig’de şans buldu.