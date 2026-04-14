Şampiyonluk için yönetim, Tedesco ve futbolcular kenetlendi: Fenerbahçe tek yürek

Fenerbahçe şampiyonluk için yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-Lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanırsa yıllardır süren hasretini bitirip Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak. G.Saray’ın Kocaelispor karşısındaki puan kaybının ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, dün öğle saatlerinde olağanüstü toplandı.

Yönetim kalan 5 maç için takıma rekor bir şampiyonluk primi hazırlayıp cuma günkü Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce futbolculara duyurma kararı aldı. Şu anda Samandıra’da teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar, başkan Saran ile yönetim şampiyonluk yolunda “tek yürek” olmuş durumda. Yönetim, Rize maçının bilet fiyatlarında indirim yapmayı da planlıyor

. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kadıköy’ü tamamen dolduracak. Fenerbahçe, Karadeniz ekibini yenerse maç fazlasıyla liderliğe yükselecek ve gözünü cumartesi günkü G.Birliği-G.Saray karşılaşmasına çevirecek. Ağrıları olan kaptan Skriniar takım dün izinli olmasına rağmen tesislerde hem tedavi oldu hem bireysel çalıştı. Asensio oynamak istediğini teknik direktör Tedesco’ya iletti.