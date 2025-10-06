Samsun Open WTA görkemli finalle sona erdi

Samsun, uluslararası büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaparak tenis tutkunlarını buluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 55 sporcu katıldı. Karadeniz’de ilk kez düzenlenen, tenis dünyasının en yetenekli ve iddialı oyuncularının korta çıktığı Samsun Open WTA 125, kıyasıya mücadeleler ve unutulmaz anlara sahne oldu.

FİNAL MÜSABAKALARI NEFES KESTİ

Samsun Open WTA 125 final müsabakaları nefes kesti. Tekler finalinde Çekyalı tenisçi Nikola Bartunkova ile Slovenyalı sporcu Kaja Juvan karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele ile geçen müsabaka Slovenya temsilcisinin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

ÇİFTERDE KAZANAN İSVİÇRE VE FRANSA TEMSİLCİSİ

Samsun Open WTA 125’de çiftler final karşılaşmasında ise İngiltere’den Harriet Dart ve Maia Lumsden ikilisi ile İsviçre ve Fransa’yı temsil eden Naima Karamoko ile Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah çifti korta çıktı. 2-1’lik skorla zafer Karamoko/Rajaonah ikilisinin oldu.

Dünya standartlarında bir spor atmosferini Samsunlularla buluşturan turnuva, düzenlenen görkemli ödül töreni ile sona erdi. Düzenlenen ödül törenine Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Turnuva Supervisoru Mihaela Testiban, Turnuva Direktörü Cemre Anıl, Turnuva Koordinatörü Seracettin Turan ve tenisseverler katıldı.

Organizasyonun en dikkat çeken noktalarından birisi de yarı final ve final maçlarındaki bilet satışlarından elde edilecek tüm gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak olması oldu. Bu sayede tenis tutkunları uluslararası düzeydeki maçları canlı izleme fırsatı bulurken aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyasına da destek verdi.