Tenis şöleni Samsun’da!

2.10.2025 11:45:00
Cemil Ciğerim
Samsun’da tenis heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sonunda kazanan yine dostluk oluyor.

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Turnuvası Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesislerinde tüm heyecanıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü raketler, büyük mücadeleler tenis tutkunları tarafından alkışlanıyor.

5 Ekim 2025’e kadar sürecek olan Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Turnuvasında kortlardaki kıyasıya rekabet merakla izleniyor. 

Turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi, şampiyonluk için mücadele ediyor. 

Katılımcılardan bazıları:

Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu – A Milli Takımımızın gururları.

Karolina Pliskova – 17 WTA şampiyonluğu, eski dünya 1 numarası.

Kaja Juvan – Dünya 90 numarası, geçen hafta WTA şampiyonu.

Jana Fett – Turnuvanın 2 numaralı seri başı. 

