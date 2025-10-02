Tenis şöleni Samsun’da!

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Turnuvası Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesislerinde tüm heyecanıyla devam ediyor.
Dünyaca ünlü raketler, büyük mücadeleler tenis tutkunları tarafından alkışlanıyor.
5 Ekim 2025’e kadar sürecek olan Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Turnuvasında kortlardaki kıyasıya rekabet merakla izleniyor.
Turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi, şampiyonluk için mücadele ediyor.
Katılımcılardan bazıları:
Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu – A Milli Takımımızın gururları.
Karolina Pliskova – 17 WTA şampiyonluğu, eski dünya 1 numarası.
Kaja Juvan – Dünya 90 numarası, geçen hafta WTA şampiyonu.
Jana Fett – Turnuvanın 2 numaralı seri başı.