Teniste 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası' heyecanı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ülkemizde tenisin yaygınlaşması, daha erişilebilir olması, daha fazla gencin ve kadının tenisle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası' Gaziantep’te başladı.

Bölgede her ilde, her ilçede tenis oynanması için bir fırsat yaratan, Federasyonun tüm yaş kategorilerini ve ülkemizin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi ve marka değeri yüksek bir lig kurma hedefinin önemli adımlarından biri olarak görülen Şampiyona, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle 1-5 Ekim arasında gerçekleştiriliyor.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası”na; Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’dan 13–30 yaş grubunda yer alan 42 kulüpten toplam 64 takım katılıyor. Şampiyonada 38 erkek takımından 140 erkek sporcu, 26 kadın takımından 90 kadın sporcu olmak üzere toplam 230 sporcu korta çıkıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, şampiyonanın ilk gününde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve eğitimin yanı sıra spora da çok büyük önem verdiklerini, sporla ilgilenen çocukların daha disiplinli, daha çalışkan, daha azimli ve sabırlı olduklarını söyledi. Özellikle küçük yaşlarda spor yapan çocuklardaki değişimi, sporun insanın hayatını nasıl dönüştürdüğünü satrançta gördüklerini ifade eden Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Teniste de böyle… İlk bakışta sanki daha çok büyük şehirlerde yaşayanların yapabileceği spor gibi görünse de yaygınlaşabileceğini hissettik. Özellikle Tenis Federasyonu’nun bu konudaki çabaları bize ilham verdi, vizyonu bizi etkiledi. Gençlerin ve çocukların yetişmesi açısından iyi bir spor dalı olan tenisin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmak, bununla ilgili projeler yapmak, desteklemek önemli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nda Federasyon ile de bu nedenle iş birliği yaptık. Tek başına böyle bir turnuvaya destek vermek yerine, bunu uzun soluklu bir iş birliğine dönüştürme konusunda hevesimiz ve isteğimiz var. Dolayısıyla klasik bir sponsorluktan öte ‘Daha fazla ne yapabiliriz, tenisi nasıl yaygın bir spor haline getirebiliriz? Gençler arasında, çocuklar arasında nasıl yaygınlaştırırız, bunu nasıl planlarız?’ anlayışıyla konuya bakıyoruz. Bu biraz zaman alabilir fakat çok uzak bir şey olarak görmüyorum. Niyet önemli. En azından niyetlerin bir olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Şampiyonayı da uzun soluklu iş birliğinin bir adımı olarak değerlendirebiliriz.”

“İLHAM KAYNAĞI OLABİLECEK ROL MODELLER ZİHİNSEL BARİYERLERİ KALDIRIYOR”

Sporda yaygınlaşmanın başarının da en önemli anahtarı olduğunu belirten Sözen, “Bir spor dalını kitleselleştirmediğimizde, yaygın hale getirmediğimizde başarılar tesadüflere bağlı olarak gerçekleşiyor. Ancak bir yetenekli çocuk çıkıp parlarsa başarıyı tadıyorsunuz ve başarısı söndüğü zaman, ne yazık ki bir başka yeteneğin karşınıza çıkmasını bekliyorsunuz. Yaygınlaştırdığınızda, olabildiğince çok insanı, çocuğu, genci sporla buluşturduğunuzda ve o spor dalının altyapısını güçlendirdiğinizde aynı zamanda başarı için zemin de oluşturuyorsunuz” dedi.

Suat Sözen, toplumsal düzeyde ilham kaynağı olabilecek rol modellerin, spor alanında bir ulusun başarıya ulaşması açısından önemli olduğunu, bu sayede aşılması zor olarak görülen engellerin aşılabileceğini, zihinsel bariyerlerin ortadan kaldırılabileceğini de ifade etti.

“HAYALLER, CESARET VE GELECEK İÇİN MÜCADELE”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gençler ve çocuklar için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Doğu ve Güneydoğu illerimizi kapsayan bu turnuva, 2026 yılı itibarıyla hayata geçirmeyi planladığımız yeniden yapılandırılmış Türkiye Tenis Ligi’nin de ilk adımını oluşturuyor. Nihai hedefimiz; tüm yaş kategorilerini ve ülkemizin her bölgesini kapsayacak, rekabetçi, sürdürülebilir ve marka değeri yüksek bir lig kurmak. Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, tenisin sadece büyük şehirlerde değil her ilde, her ilçede erişilebilir bir spor olması için çalışıyoruz. Bu şampiyonada 15 farklı ilden gelen 42 kulübümüz ve 230 sporcumuz kortlarda mücadele ediyor. Ancak biliyoruz ki bu mücadele yalnızca puan ya da skor için değil; hayaller, cesaret ve gelecek için olacak. Bugün kortlarda ter döken her sporcumuz, kendi başarısının yanı sıra binlerce çocuğumuza ve gencimize ‘Ben de yapabilirim’ diyebilme cesaretini verecek.

Türkiye İş Bankası’nın bu vizyonumuzu paylaşarak yanımızda olması ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir ev sahipliği ortaya koyması, bu organizasyonu daha da kıymetli hale getiriyor. Biz federasyon olarak inanıyoruz ki, sporda kalıcı başarı yalnızca yetenekle değil; kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon etrafında buluşmasıyla mümkündür. Teniste ortaya koyacağımız başarı hikâyelerinin de tam olarak bu ortak vizyonun ürünü olacağına inanıyoruz.”