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Samsunspor 6 gollü hazırlık maçında berabere kaldı

Samsunspor 6 gollü hazırlık maçında berabere kaldı

22.07.2025 22:06:00
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Samsunspor 6 gollü hazırlık maçında berabere kaldı

Süper Lig ekibi Samsunspor, Hollanda kampındaki hazırlık maçında SC Telstar ile 3-3 berabere kaldı.

Hollanda'da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie takımlarından SC Telstar ile 3-3 berabere kaldı.

Arnhem kentindeki RKSV Driel Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Hollanda'dan Martin Wever, Bilal Şahiner ve Tycho Van Brink hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı SC Telstar karşısına Okan Kocuk, Mendes, Tomasson, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Celil Yüksel, Makounmbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mounandilmadji ilk 11’i ile çıktı.

Anthony Corriera’nın çalıştırdığı SC Telstar ise maça Koeman, Hardeveld, Offerhaus, Bakker, Hetli, Owusu, Noslin, Rossen, Hagendoom, Koswal ve Brouver ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 31. dakikada Mouandilmadji, 60.dakikada Makounmbou ve 68. dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Dimata kaydetti.

Hollanda ekibinin gollerini ise 21. dakikada Tomasson (kendi kalesine), 59. dakikada Mertens ve 76. dakikada Nwankwo attı.

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