Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan taraftara Thomas Reis müjdesi!

15.12.2025 09:23:00
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gece 4 sularında yaptığı paylaşımla Samsunspor camiasına müjdeyi verdi. Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Samsunspor'un Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'dan gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

YÜKSEL YILDIRIM MÜJDEYİ VERDİ

Gece 4 sularında paylaşım yapan Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını belirtti. Başkan, Reis ile devre arasında yeni sözleşme imzalanacağını aktardı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum.

Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum.

Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.

Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.

Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım."

