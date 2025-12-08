Samsunsporlu futbolcunun kullandığı araç alev aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 12:00:00
DHA
Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki ana yolda meydana geldi.

Samsunsporlu Anthony Musaba, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından kente döndü.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

