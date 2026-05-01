Samsunspor'da 5 futbolcu Galatasaray maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Karadeniz ekibi, maç kadrosunu açıkladı.
Samsunspor'da Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham yarınki maçta forma giyemeyecek.
8 FUTBOLCU SINIRDA
Karadeniz temsilcisinde maç kadrosunda olmayan Olivier Ntcham'ın yanı sıra kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.