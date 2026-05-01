Samsunspor'da 5 futbolcu Galatasaray maçında yok

1.05.2026 18:42:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Karadeniz ekibi, maç kadrosunu açıkladı.

Samsunspor'da Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham yarınki maçta forma giyemeyecek.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Karadeniz temsilcisinde maç kadrosunda olmayan Olivier Ntcham'ın yanı sıra kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

PFDK'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a ceza! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen cezayı duyurdu.
Kamp kadrosu açıklandı: Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da iki eksik Galatasaray'da cezası bulunan Uğurcan Çakır ve sakatlığı süren Yaser Asprilla, Samsunspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük gün Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi RAMS Park'ta taraftara açık antrenman yapacak.