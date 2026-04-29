Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a ceza!

29.04.2026 00:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen cezayı duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarındaki ihlallerle ilgili Hukuk Müşavirliği'nin sevklerini görüştü.

YÜKSEL YILDIRIM'A CEZA

Kurul, Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'a Trabzonspor müsabakası sonrası "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin Kurulu, TÜMOSAN Konyaspor'a 440 bin lira, Trabzonspor'a 240 bin lira, Samsunspor'a 220 bin lira, Fenerbahçe'ye 35 bin lira para cezası uyguladı.

İlgili Konular: #PFDK #samsunspor #Yüksel Yıldırım

