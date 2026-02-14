Samsunspor’da Thomas Reis ile yollar ayrıldı

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Reis’in göreve geldiği ilk sezonda Samsunspor’u lig üçüncülüğüne taşıyarak kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attığı vurgulandı. Deneyimli teknik adamın ortaya koyduğu vizyon ve çalışma disipliniyle takımın performansına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübün elde ettiği sportif başarılarda Reis’in önemli pay sahibi olduğu belirtildi. Teknik ekibiyle birlikte takımın gelişimine katkı sunduğu ve önemli kilometre taşlarına imza attığı kaydedildi.

Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında, “Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Danke, Reis!” ifadelerine yer verildi.

THOMAS REİS’TEN SAMSUNSPOR AYRILIĞI SONRASI İLK PAYLAŞIM

Thomas Reis, “günah keçisi” vurgusu yapılan taraftar mesajını sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

Samsunspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Thomas Reis, kendisine destek veren taraftar grubunun mesajını sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak dikkat çekti. Samsunspor Germany tarafından paylaşılan mesajda yer alan “günah keçisi” vurgusu öne çıktı.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİN"

Samsunspor Germany’nin paylaşımında, Reis’in haksız muamele gördüğü ve süreç sonunda “günah keçisi” ilan edildiği ifade edildi. Mesajda, Alman teknik adamın kulüp için yaptığı katkıların unutulmayacağı belirtilerek şu sözlere yer verildi:

“Bize yeniden hayal kurdurdun. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdün ve bizi Avrupa’ya taşıdın. Bunun için sana her zaman minnettar olacağız. Sen her zaman tarihimizin ve kalplerimizin bir parçası olarak kalacaksın.”

Thomas Reis, taraftar grubunun bu ifadeleri içeren mesajını kendi sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı ve ayrılık sürecine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İşte o paylaşım;

“Samsunspor Germany adına sana yürekten teşekkür ediyoruz.

Haksız muamele gördün ve sonunda günah keçisi ilan edildin. Ama kulübümüz için gerçekte neler yaptığını biliyoruz. Bize yeniden hayal kurdurduğun için teşekkür ederiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürdün ve bizi Avrupa’ya taşıdın.

Bunun için sana her zaman minnettar olacağız.

Sen her zaman tarihimizin bir parçası, ama her şeyden önce kalplerimizin bir parçası olarak kalacaksın.

Saygı ve minnetle…

Samsunspor Germany”