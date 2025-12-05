Samsunspor'dan Galatasaray'a yanıt: 'Bu da mı penaltı değil?'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar maç sonrasında Cheriff Ndiaye ve Davinson Sanchez pozisyonunu paylaştı.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Bu da mı kırmızı kart değil?" ifadeleri yer aldı.
Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025
SAMSUNSPOR'DAN YANIT
Maçın ardından Galatasaray'ın hakeme olan tepkisine sosyal medyadan aynı tarzda cevap veren Samsunspor, Galatasaray'ın sol beki Kazımcan'ın müdahalesini "Bu da mı penaltı değil?!" notuyla paylaştı.
Bu da mı penaltı değil ⁉️#GSvSAM pic.twitter.com/90webAiIWc— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) December 5, 2025