Samsunspor'dan Galatasaray'a yanıt: 'Bu da mı penaltı değil?'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar maç sonrasında Cheriff Ndiaye ve Davinson Sanchez pozisyonunu paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Bu da mı kırmızı kart değil?" ifadeleri yer aldı.

Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025

SAMSUNSPOR'DAN YANIT

Maçın ardından Galatasaray'ın hakeme olan tepkisine sosyal medyadan aynı tarzda cevap veren Samsunspor, Galatasaray'ın sol beki Kazımcan'ın müdahalesini "Bu da mı penaltı değil?!" notuyla paylaştı.