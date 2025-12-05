Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 23:24:00
Samsunspor'dan Galatasaray'a yanıt: 'Bu da mı penaltı değil?'

Samsunspor, Galatasaray'ın yaptığı "Bu da mı kırmızı kart değil?" paylaşımına cevap verdi. Samsunspor yaptığı paylaşımda, "Bu da mı penaltı değil?!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar maç sonrasında Cheriff Ndiaye ve Davinson Sanchez pozisyonunu paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Bu da mı kırmızı kart değil?" ifadeleri yer aldı.

 

SAMSUNSPOR'DAN YANIT 

Maçın ardından Galatasaray'ın hakeme olan tepkisine sosyal medyadan aynı tarzda cevap veren Samsunspor, Galatasaray'ın sol beki Kazımcan'ın müdahalesini "Bu da mı penaltı değil?!" notuyla paylaştı.

 

 

