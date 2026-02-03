Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor'dan Türkiye Kupası'nda üçte 3!

Samsunspor'dan Türkiye Kupası'nda üçte 3!

3.02.2026 17:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor'dan Türkiye Kupası'nda üçte 3!

Samsunspor, Türkiye Kupası'nın 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

MOUANDILMADJI'DEN DUBLE

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48. ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.

Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #samsunspor #ziraat türkiye kupası #Bodrum FK

İlgili Haberler

Eyüp Aydın kaza yaptı: Samsunspor'dan açıklama!
Eyüp Aydın kaza yaptı: Samsunspor'dan açıklama! Bonservisi Galatasaray'da olan, Samsunspor'da kiralık forma giyen Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi. Eyüp Aydın'ın yaralanmadığı ve kazanın maddi hasarla sonuçlandığı açıklandı.
Samsunspor deplasmanda 90+2'de kazandı! Yeni transfer 3 puanı getirdi...
Samsunspor deplasmanda 90+2'de kazandı! Yeni transfer 3 puanı getirdi... Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Samsunspor'dan iki futbolcu için yalanlama: 'Kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır'
Samsunspor'dan iki futbolcu için yalanlama: 'Kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır' Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Kulübün paylaşımında, "Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır" denildi.