Samsunspor'dan Türkiye Kupası'nda üçte 3!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi ağırladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
MOUANDILMADJI'DEN DUBLE
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48. ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.
Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.