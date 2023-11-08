Samsunspor, erteleme maçında 90+3'te kazandı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 23:11

Güncelleme: 08.11.2023 - 23:11

Süper Lig'de 4. haftada yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor, 41. dakikada Emir Kaan Gültekin ile öne geçti. Samsunspor bu gole 70. dakikada Soner Aydoğdu ile karşılık verdi. Karadeniz temsilcisi, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Samsunspor'da topun başına geçen Marius Mouandilmadji, penaltıyı kaçırdı ancak devam eden pozisyonda Youssef Ait Bennasser topu ağlara gönderdi ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, itirazları sonrası 72. dakikada kırmızı kart gördü.

2-1'lik galibiyetin ardından Samsunspor, 8 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Not: Karşılaşma 10. dakikada yarıda kaldığı için bu dakikadan itibaren oynanmaya başladı.