Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Samsunspor ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:58
Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Samsunspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick Van Drongelen, 54. dakikada Carlo Holse ve 78. dakikada Olivier Ntcham penaltıdan kaydetti.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.

Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında Başakşehir deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecek.


samsunspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri çaykur rizespor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en pahalı plakası: 'Takıldığı araçtan kat be kat daha pahalı...'

Dünyanın en pahalı plakası: 'Takıldığı araçtan kat be kat daha pahalı...'
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
SON DAKİKA: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!

SON DAKİKA: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Eğitim-Sen başkanından MEB'deki müfredat değişikliğiyle ilgili Adnan Oktar göndermesi: Kendisi cezaevinde fikirleri MEB'de!

Eğitim-Sen başkanından MEB'deki müfredat değişikliğiyle ilgili Adnan Oktar göndermesi: Kendisi cezaevinde fikirleri MEB'de!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı