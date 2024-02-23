Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Samsunspor ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Samsunspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick Van Drongelen, 54. dakikada Carlo Holse ve 78. dakikada Olivier Ntcham penaltıdan kaydetti.
Samsunspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.
Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında Başakşehir deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecek.
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