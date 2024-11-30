Samsunspor evinde Bodrum FK'yı farklı mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.
Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Samsunspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Samsunspor bu galibiyetle ligde iki maç sonra kazanırken puanını 29'a yükseltti. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Rick Van Drongelen, Soner Aydoğdu ve Marius Mouandilmadji (2) kaydetti.
SAMSUNSPOR'UN SERİSİ SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, iç sahada oynadığı son altı maçta yenilmedi.
Thomas Reis'in ekibi bu karşılaşmalarda dört galibiyet ve iki beraberlik elde etti.
Samsunspor bu sezon sadece sahasında oynadığı ilk iki maçı kaybetti.
BODRUM FK'DAN KÖTÜ SERİ
Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum FK, Samsunspor karşılaşmasıyla üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Teknik direktör değişikliğinin ardından Volkan Demirel'le çıktığı dört maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Bodrum FK ligde 17. sırada yer alıyor.
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