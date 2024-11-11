Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Davinson yönetti, Osimhen attı'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"KİMSAYAL BAĞ"
Ebru Kılıçoğlu: "Bazı elementler iter birbirini. Ama bazıları öyle bir çeker ki, bilimsel olarak açıklayacak olursak: Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdır. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Galatasaray’daki enerji tam da böyle. Her oyuncu hatta atılan üç golde ismi-şarkısı anons edilen sakat Icardi bile birbirine enerji veriyor… Tottenham zaferinin yorgunu Galatasaray, akılcı oyunuyla Samsunspor’un kimyasını bozmayı başarıyor…" (Cumhuriyet)
"KORKU FİLMİNE DÖNEN 90+'LAR"
Bülent Timurlenk: "22 golün 18'ini ikinci yarılarda atmış tam bir geri dönüş canavarı olan Samsun, Tottenham yorgunu G.Saray'a mutlaka sorun çıkaracaktı. İlk yarıda Torreira'nın pozisyonuna penaltı diyenlerden biri, Halil Umut Meler'i de devre arasında bilgilendirmiş olabilir. Davinson'un ikili mücadelesine çaldığı penaltının başka açıklaması yok. 1-1 sonrası oyun Samsun lehine akabilirdi. Okan'ın kontrol edemediği ve Osimhen'in kafasından gelen ikinci gol, G.Saray'a yeniden enerji yükledi. Buruk'un yerinde değişiklikleri, Batshuayi'nin golüyle gelen 2 fark ve Nelsson'un penaltısıyla korku filmine dönen 90+ dakikalar… Milli araya bundan daha güzel sonuçlarla giremezdi." (Sabah)
"DAVİNSON YÖNETTİ, OSİMHEN ATTI"
Levent Tüzemen: "Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı.
İyi ki Osimhen var. İcardi'nin yokluğunda G.Saray kalan maçları sadece Batshuayi ile götürmekte zorlanırdı. Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri." (Sabah)
"GALATASARAY MAÇLARINDA HEYECAN VAR"
Osman Şenher: "Osimhen, Galatasaray’ın futbolunu başka bir çizgiye çıkardı. Gerçekten çok özel bir futbolcu. İki gol attı, bunun yanında rakip stoperlerle mücadelesi üst düzeydeydi.
Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, gerçek futbol çizgilerinin yanına yaklaşamadılar. Defansa bakıyorsun Jakobs hazır değil, zaten ikinci yarıda çıktı.
Sanırım maç eksiğinden Nelsson’un futbolu çok geriye gitmiş. Bu iki tane sürpriz gol yorgun Galatasaray’ın panik yapmasını sağladı. Ama bunun yanında Abdülkerim’in direkten dönen röveşatası, futbol adına gerçekten güzel anlardı. Sonuçta sarı-kırmızılılar zorlansa da iyi bir takım karşısında galip gelerek liderliğini devam ettirdi." (Milliyet)
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