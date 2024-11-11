Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Davinson yönetti, Osimhen attı'

"DAVİNSON YÖNETTİ, OSİMHEN ATTI"

Levent Tüzemen: "Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı.

İyi ki Osimhen var. İcardi'nin yokluğunda G.Saray kalan maçları sadece Batshuayi ile götürmekte zorlanırdı. Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri." (Sabah)