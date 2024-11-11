Eski hakemler Galatasaray - Samsunspor maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?
Trio ekibi, Galatasaray'ın Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Trio ekibi, Galatasaray-Samsunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı. Eski hakemler, maçın en çok konuşulan penaltı pozisyonları için dikkat çeken ifadeler kullandı.
2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?
Bülent Yıldırım: Hakem için kötü başlangıç. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Barış istedi, faul verdi, talihsizlik o da gitti gol oldu.
Deniz Çoban: Futbol oyunundaki bir ikili mücadele. Samsunspor çok önemli akına çıkarken kesildi. Çok etkili bir atağa çıkacakken hatalı bir tespit.
Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle faul değil. Yanlış karar. Devamında Samsunspor hızlı hücuma çıkıyordu. Faulün devamında gol oldu.
20. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem takdiri ama penaltı verilmesi gerekiyordu. Topu dürten oyuncu hareketlenmeye çalışacak ama Torreira'nın gecikmiş müdahalesiyle ayağını yere sağlam basamıyor, VAR devreye giremez ama penaltı verilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar olduğu için VAR için tartışılacak bir şey yok. Kramponun teması etkili. Penaltı gerekirdi.
Bahattin Duran: Ntcham topla oynadıktan sonra temas gelince ayak dönüyor. Penaltı kararı daha doğru olurdu. Oyunu devam ettireni de eleştiremem.
Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Osimhen ayağını yere koyuyor ve yere düşüyor, bileğini tutuyor. Zeki'nin ayağının üstüne basan Osimhen, penaltı almak için kendini yere bırakıyor. Penaltıyla ilgisi yok. Dizine bir temas var, aldatma yok ama Osimhen de sınırlarda dolaşmış kartı varken.
Bülent Yıldırım: Penaltı söz konusu değil.
Bahattin Duran: Penaltı yok. Aldatma değil.
Samsunspor lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltı yanlış karar. Dimata çalımı attıktan sonra ayakla burguyu yapan da kendisi.
Deniz Çoban: Omuz omuza mücadele, çok net! Penaltıya benzeyen bir şey yok. Halil Umut Meler gibi bir hakem vermemeliydi ama 1. dakikadan itibaren hatalı faul düdükleri çalıyor.
Bahattin Duran: Hatalı karar.
Michy Batshuayi'nin golü öncesi faul var mı?
Bülent Yıldırım: Defans oyuncusu doğru zamanda topa yükseldi, Batshuayi arkadan geldi ve çarptı. Faul. Sübjektif karar, VAR müdahale edemez.
Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru olurdu.
Bahattin Duran: Sahada faul verilse daha doğru karar olurdu. VAR müdahale etmez. Gol öncesi faul var.
Samsunspor'un kazandığı ikinci penaltıda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Var diyene yok diyene itiraz edemezsiniz. Bana sorarsanız yetecek kadar itme var ama bana göre. Bir başkasına göre farklı bir şey olabilir. VAR'ın bu pozisyona müdahalesi yanlış, böyle bir müdahale olamaz.
Bülent Yıldırım: Hakemin vermesi gereken bir karar. VAR niye yanıldı? İki eliyle ittiği için karıştı, peki etkisini ölçtün mü? Değerlendirmeyi yapması gereken hakem. Bana göre de sahada penaltı ama VAR müdahalesi yanlış.
Muslera'nın itirazında kart çıkmalı mıydı?
Deniz Çoban: Bütün futbolcular için geçerli bu ligimizde oynayan, Avrupa'da farklı, ligde farklı. Muslera penaltı verilip penaltı atılana kadar hakemle uğraştı durdu. Hakeme itiraz etti, mobbing uyguladı, topu havaya vurdu, hakemle dalga geçti, her şeyi yaptı. Muslera'ya has bir tutum değil bu. Hayır değil, bütün oyuncular aynı şeyi yapıyor. Çok sayılı hakeme saygı gösteren oyuncu. VAR çağırdı, yerdeki topu Muslera havaya vurdu, protesto ediyor. Herkes görüyor, sadece Halil Umut Meler görmüyor. İhraç edilmeliydi Muslera.
Bülent Yıldırım: İkinci sarı karttan ihraç edilmeliydi Muslera.
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