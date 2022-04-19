Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Yılport Samsunspor Futbol Akademi’mizin Direktörlük görevine devam edecektir” denildi.
Bu hafta Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ligde 43 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
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