Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin silahlı saldırıda öldürüldü

19 Nisan 2022 Salı, 13:07

Beyoğlu'na bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ustahüseyin, ambulansla kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmayı sürdürüyor.