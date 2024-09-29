Samsunspor geri döndü
Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Göztepe’yi 4-3 yendi.
Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Göztepe’yi 4-3 yendi. 13. dakikada Zeki’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik konuma geçen Samsun, 28’de Moundilmadji ile 1-1’i buldu. Göztepe, 41’de Romulo’nun golüyle 2-1, 50’de de Juan’la 3-1 yaptı. Samsunspor 70. dakikada Ntcham’ın ayağından farkı bire indirdi: 2-3. 80’de Schindler’in golüyle 3-3’ü yakalayan Kırmızı-Beyazlılar, 90+1’de Ntcham’la 4-3 öne geçip 3 puanı aldı.
Etiketler: #samsunspor #göztepe
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