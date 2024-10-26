Samsunspor, Kasımpaşa karşısında şov yaptı!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 18:39

Güncelleme: 26.10.2024 - 18:39

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Samsunspor 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 77. dakikalarda Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Samsunspor'da Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikalarda kazanılan iki penaltıyı da gole çeviremedi.

Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, galibiyet sayısını 7 maça çıkardı. 4 maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa ise bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı. Sami Uğurlu'nun takımı kendi sahasında ligde henüz galip gelemedi.

Samsunspor bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.