Samsunspor, Konferans Ligi kadrosunu bildirdi!

6.02.2026 23:09:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabını 12'nci sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselen Samsunspor, bu turda mücadele edecek oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu için hazırlamış olduğu oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferler İrfan Can Eğribayat ile Kouadou Jaures Assoumou'nun yanı sıra, yaz transfer döneminde kadrolar bildirildikten sonra takıma katılan Cherif Ndiaye de UEFA listesinde yer aldı.

Samsunspor tarafından UEFA'ya bildirilen futbolcular arasında, "Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubomir Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Ebrıma Ceesay" isimleri yer aldı.

Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 19 Şubat'ta deplasmanda rakibiyle karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat'ta Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

