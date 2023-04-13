Samsunspor, kutlamalara başladı
Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmeyi başarmasıyla birlikte, Samsun şehrinde büyük mutluluk yaşandı.
Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü, taraftarlar kentte kutlama yaptı.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti.
Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.
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