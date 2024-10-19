Sarı-lacivertlilerde 2 eksik: Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik: Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:41

Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu:


Etiketler: #fenerbahçe #samsunspor #cengiz ünder #ismail yüksek

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