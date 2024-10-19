Sarı-lacivertlilerde 2 eksik: Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder kadroda yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Osayi-Samuel ile Çağlar Söyüncü kafilede yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu:
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