Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!
Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.
Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi.
Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.
Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: #fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #mert hakan yandaş
Spor Haberleri
- Fransız ekipten Zaha açıklaması!
- Toyota Formula 1'e geri dönüyor!
- UEFA milli yıldızı aday gösterdi!
- Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!
- Kaleciye silahlı saldırı: Diz kapağı parçalandı!
- Manchester United'ın Alex Ferguson kararına büyük tepki!
- Galatasaraylı futbolculara iyi haber!
- Kupalara el konuldu: Başkent ekibine haciz şoku!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşım!
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?
- Okul yemekhanesine baskın: Hepsine el konuldu