Samsunspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:02

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:02

Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi.

Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.