Samsunspor, Panathinaikos rövanşına hazır: Samsun’da tarihi maç

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off’unda 2-1 yenildiği maçın rövanşında Yunanistan ekibi Panathinaikos’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği mücadeleyi Haber Türk Spor naklen yayımlayacak.
27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi rakibini elerse UEFA’da lig aşamasına kalacak. Kırmızı-Beyazlılar, Panathinaikos’u eleyemezse yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam edecek.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.