Samsunspor sahasında zaferle başladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji ve 67. dakikada Carlo Holse kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 88. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte yeni sezonun ilk maçından galip ayrılan Samsunspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı.
Samsunspor, ligin 2. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
Öte yandan Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki futbolcusu Furkan Ayaz Özcan, 82. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.