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Samsunspor şampiyonluk kupasını taraftarıyla buluşturuyor

Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçelere götürererek taraftarıyla buluşturuyor. Yüzlerce taraftar kupa ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 23:09
Samsunspor şampiyonluk kupasını taraftarıyla buluşturuyor
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TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını ilçe belediye başkanları ve taraftarıyla buluşturuyor.

Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerine yapılan ziyaretlerde Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Suat Çakır, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve taraftar grupları şampiyonluk kupasıyla bir araya geldi.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar şampiyonluk kupasına yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce taraftar kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanvekili Veysel Bilen, 11 yıllık hasretin ardından elde edilen şampiyonluk kupasını ve bu coşkuyu ilçelerdeki taraftarlarla da buluşturmak istediklerini ifade etti.


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