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TFF'de başkan adayları netleşiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlık seçiminde aday olması beklenen isimler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:54
TFF'de başkan adayları netleşiyor
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22-23 Haziran’da yapılacak seçimi öncesi başkanlık için kulisler hareketlendi.

Aday olacağını açıklayan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. lig kulüpleriyle görüşüp destek istiyor. Ancak özellikle Süper Lig kulüplerinin büyük bölümü, bu sezon yaşanan hakem hataları nedeniyle Büyükekşi’ye henüz destek vermiş değil.

ÇEBİ VE AĞAOĞLU İDDİASI

TFF Başkanvekili Murat Aksu’nun da adaylık için nabız yokladığı ve bazı görüşmelerde bulunduğu ancak net kararını vermediği bildirildi. Kulislerde adı başkanlık için geçen en güçlü isim Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi... Bazı futbol paydaşlarının, TFF Başkanlığına aday olması için Çebi’ye teklif götürdüğü öğrenildi.

Daha önce “TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum” diyen Çebi’nin bu taleplere henüz net bir yanıt vermediği kaydedildi. Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da adı TFF için konuşuluyor


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