Samsunspor, seride farkı ikiye çıkardı
Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Sigortam.Net'i 68-53 mağlup etti.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Sigortam.Net'i 68-53 yendi.
Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı, 11 Haziran Pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç
Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 17, Watkins 10, Eray Aydoğan 3, Gueye 12, Muhammet Engin Kalkan 5, Mert Ali Sert 5, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 6, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 10
Sigortam.Net: Can Özcan 10, Mehmet Ali Yaşar, Semih Say, Serkan Menteşe 6, Cenk Şekeroğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 5, Umut Geçen 16, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 4, Stimac 4
1. Periyot: 15-5
Devre: 29-29
3. Periyot: 46-41
Maç Sonucu: 68-53
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