Samsunspor skoru koruyamadı! Tur Samsun'a kaldı...

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı.
Samsunspor mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti.
51. dakikada Tomasson Samsunspor'u öne geçirdi. Panathinaikos artırdığı baskısıyla birlikte 66. ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazandı.
Mücadelenin rövanşı 28 Ağustos günü Samsun'da 19 Mayıs Stadymu'nda oynanacak.
Rövanşa tek gol dezavantajıyla giden Samsunspor rakibini elemesi halinde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.