Samsunspor, Süper Lig'e döndü!

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un, Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle Samsunspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 22:53
Samsunspor, Süper Lig'e döndü!
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Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.

Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Samsunspor, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.

Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu:


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