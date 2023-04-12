Samsunspor, Süper Lig'e döndü!
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un, Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle Samsunspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.
Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Samsunspor, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.
Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu:
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