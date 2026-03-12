Samsunspor tur umutlarını mucizelere bıraktı: Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano

Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Samsunspor evinde İspanyol rakibine 3-1 kaybetti.

Karadeniz ekibinin golünü 21. dakika Mouandilmadji kaydetti. İspanyol ekibin gollerini ise 15. ve 78. dakikada Alemao, 40. dakikada Alvaro kaydetti.

Samsunspor'un 19 Mart günü İspanya'da oynanacak rövanş maçında tur atlaması için en az 3 farklı kazanması gerekecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

Karşılaşmadan önemli anlar | Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

82' Samsunspor'da Mouandilmadji oyundan çıkarken Ndiaye dahil oldu.

78' GOL | Alemao farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

76' SARI KART | İspanyol ekipte Akhomach sarı kart gördü.

64' Samsunspor'da Zeki Yavru ile Coulibaly, Mendes ve Yunus Emre'nin yerine oyuna dahil oldu.

63' SARI KART | Samsunspor'da Mendes sarı kart gördü.

63' Samsunspor'da Emre Kılınç, Makoumbou'nun yerine oyuna dahil oldu.

46' SARI KART | Samsunspor'da Ntcham sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

40' GOL | Alvaro'nun golü ile İspanyollar yeniden öne geçti.

38' SARI KART | Rayo Vallecano'da Lejeune sarı kart gördü.

38' SARI KART | Samsunspor'da Celil Yüksel sarı kart gördü.

21' GOL | Mouandilmadji'nin golü ile maça eşitlik geldi.

16' SARI KART | Samsunspor'da Holse sarı kart gördü.

15' GOL | Alemao'nun golü ile Rayo Vallecano öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.