Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Montella, Samsunspor'u ziyaret etti

Vincenzo Montella, Samsunspor'u ziyaret etti

12.03.2026 15:58:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Vincenzo Montella, Samsunspor'u ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret etti.

Montella'yı tesislerde Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Direktörü Fuat Çapa, Mali İşler Direktörü Koray Yalçın ile Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Aztopal karşıladı.

Ziyarette Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ile Montella, Türk futboluna ilişkin güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Montella ayrıca Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile bir süre sohbet ederek takıma ve oyuncuya başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Montella, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşması öncesinde Samsunspor'a başarı dileğinde bulundu.

İlgili Konular: #Vincenzo Montella #samsunspor #A Milli Takım

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan Juventus-Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler!
Vincenzo Montella'dan Juventus-Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler! A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus'un Galatasaray'ı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü! A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Galatasaray - Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci sözleri: 'Ona karşı bir hassasiyetim var'
Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci sözleri: 'Ona karşı bir hassasiyetim var' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarına konuştu. İtalyan hoca, milli takımın Dünya Kupası'na gitme ihtimali hakkında görüşlerini aktarırken Kasımpaşa'da forma giyen İrfan Can Kahveci'ye de değindi.