Samsunspor Tuzlaspor'u tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Tuzlaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:14
Samsunspor Tuzlaspor'u tek golle geçti!
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.


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