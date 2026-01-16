Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 11:17:00
AA
Samsunspor'un rakibinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kura çekimi, TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.

Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.

Samsunspor, play-off turunda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio veya Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşecek.

Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde mücaele edecek takımlar şöyle:

Seribaşı takımlar:

Samsunspor, AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere), Fiorentina (İtalya), Lausanne-Sport (İsviçre), Celje (Slovenya), Lech Poznan (Polonya), Rijeka (Hırvatistan).

Seribaşı olmayan takımlar:

Jagiellonia (Polonya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Drita (Kosova), KuPS Kuopio (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Sigma Olomouc (Çekya).​​​​​​​

