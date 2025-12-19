Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Play-off'ta mücadele edecek...

Konferans Ligi’nde sezonun 6. ve son haftasında Samsunspor deplasmanda Mainz’a 2-0 mağlup oldu. Samsunspor bu sonuçla Konferans Ligi'nin lig aşamasını mağlubiyetle ve 10 puanda tamamladı.
Samsunspor, Konferans Ligi’nde bu sezon lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Lig etabını 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi’nde son 16 için play-off oynayacak.
MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Samsunspor, Konferans Ligi'nde play-off turunda Kuopion veya Shkendija ile karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off maçlarını 19 ve 26 Şubat 2026 tarihlerinde oynayacak.