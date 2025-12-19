Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 00:46:00
Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya geçit vermedi: Deplasmanda müthiş seri!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 87-72 mağlup etti.

EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milano, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 87-72 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Talen Horton-Tucker oldu.

ÜST ÜSTE 3. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanlarda art arda 3. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 16. maçında 10. galibiyetini aldı. Olimpia Milano ise 17. maçında 8. kez mağlubiyet yaşadı.

EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek. Olimpia Milano ise deplasmanda Dubai ile karşılaşacak.

