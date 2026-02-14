Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Thorsten Fink

Teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik direktörünü buldu. Kulüpten yapılan açıklama ile Thorsten Fink ile prensip anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."

KAMUOYU DUYURUSU



Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Samsunspor Futbol Kulübü pic.twitter.com/iU0fJl5xYP — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) February 14, 2026

THORSTEN FİNK KİMDİR?

Thorsten Fink (29 Ekim 1967 doğumlu) Alman profesyonel futbol teknik direktörü ve eski futbolcudur. Defansif orta saha oyuncusu olarak oynamıştır. Oyuncu olarak, özellikle 1997 ve 2003 yılları arasında Bayern Münih'i temsil etmiş, birçok yerel kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştır.

Fink teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak Belçika ekibi Genk'i çalıştırdı. Genk'i çalıştırdığı süre boyunca (1 Temmuz 2024-15 Aralık 2025) 73 maça çıkan Fink'in maç başına puan ortalaması 1.79 oldu.