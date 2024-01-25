Samsunspor, yükselişe geçti!

Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla son 3 haftada 7 puan topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:11
Samsunspor, yükselişe geçti!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57. dakikada Ercan Kara attı.

Samsunspor, bu sonuçla birlikte son 3 haftada 7 puan topladı ve puanını 25'e yükseltti. Ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olan Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

Samsunspor ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.


samsunspor haberleri kayserispor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

En Çok Okunan Haberler