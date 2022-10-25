Samsunspor'da iki oyuncu kadro dışı kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 08:02
Samsunspor'da iki oyuncu kadro dışı kaldı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas, kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.


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