Samsunspor'da iki oyuncu kadro dışı kaldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas, kadro dışı bırakıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.
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